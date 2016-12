Selfie di Cappellacci al Poetto, sui social il fotoritocco è virale - FOTO

CAGLIARI - E' bastato un selfie scattato durante l'allerta meteo, al Poetto, e pubblicato su facebook dall'ex presidente della Regione Ugo Cappellacci (ora consigliere regionale di Forza Italia), per scatenare le risate sui social network. Ieri Cappellacci ha pubblicato una foto sulla sua pagina facebook, dopo un tuffo in mare, accompagnata dal commento "Sani e Sardi. Questa mattina alle 8 un bel tuffo e un caffè caldo prima di iniziare la giornata. Un tuffo in mare al giorno leva il medico di torno, rinforza e allontana raffreddori di stagione e bronchiti".

Passano poche ore e le condivisioni aumentano, la foto rimbalza di bacheca in bacheca e non passa inosservata agli amministratori della pagina satirica "Intanto in viale Trento" che si scatenano con i programmi di fotoritocco. Ecco il risultato: alle spalle di Cappellacci compaiono squali, navi che affondano, anche la piazza Italia, nella municipalità di Pirri, che spesso si allaga dopo forti temporali.