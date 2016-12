A Cagliari tornano i babbi natale in corsa: raccoglieranno fondi per i terremotati

CAGLIARI - Venerdì 23 dicembre a Cagliari ci sarà la terza edizione di Babbi Natale in Corsa, gara di solidarietà natalizia che si svolgerà per le vie del centro cittadino. La corsa non competitiva è organizzata dal Centro Sportivo Italiano Cagliari. Quest'anno la corsa sarà dedicata alla raccolta fondi #unGolperRipartire, l'iniziativa promossa a supporto della ripresa della pratica sportiva nelle zone colpite dal sisma il 24 agosto 2016.

Nata nel dicembre 2014, Babbi Natale in Corsa è una vera e propria gara della solidarietà aperta a tutti, adulti e bambini, sportivi e meno sportivi, amanti della corsa, della bicicletta e delle lunghe camminate. La partecipazione è libera, gratuita e senza obbligo di iscrizione. Unici requisiti richiesti: abito rosso, barba bianca e cappello da Babbo Natale.

Il suo obiettivo è infatti quello di coinvolgere tante persone in una manifestazione per la raccolta di offerte destinate alla ripresa della pratica sportiva nelle zone colpite dal terremoto di quest'estate.

IL PERCORSO. L'appuntamento è per le ore 19:30 presso il punto di partenza in Piazza San Giacomo. Il percorso, di circa cinque chilometri, si snoderà per le principali vie del centro di Cagliari: via Sulis, via Garibaldi, Piazza Garibaldi, via Bosa, via San Domenico, via Vico II Sulis, via Regina Elena, via Badas, Piazza Arsenale, Piazza Indipendenza, via Martiri, Piazza Palazzo, via Del Fossario, via Canelles, via Dei Genovesi, via De Candia, via Università, via Mazzini, via Manno, via Baylle, Via Dettori, via Vicolo Collegio, via Dei Pisani, viale Regina Margherita. Il tratto tra la Piazza Garibaldi e la Piazza San Domenico si percorrerà attraverso la scuola "Nuovo Collegio della Missione Cagliari". L'arrivo, previsto per le ore 21:30, sarà in Piazza Emanuele Ravot, fronte Bastione Saint Remy.