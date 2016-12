Masterchef, un sardo in cucina

Daniele, selargino di 37 anni, in concorso a Masterchef. E' l'unico sardo in gara alla seguitissima trasmissione in onda su Sky.







Ex geometra e attualmente, come lui stesso afferma, fa il 'mammo'. "Ho 2 bimbi piccoli e faccio il casalingo a tempo pieno - afferma - la passione per la cucina nasce sin da piccolo guardando la mamma, successivamente diventa una necessità, visto che per lavoro sono stato fuori da casa e visto che, ora che non ho un’occupazione, cucino per la mia famiglia. Sono stati mio nonno materno e mia mamma ad avermi insegnato a cucinare: la mia è una cucina casalinga. Seguo programmi tv, ricettari, consigli, ma ricerco sempre la sfumatura personale".

Perché partecipa a Masterchef? "Nonostante ami molto prendermi cura dei miei figli, sono alla ricerca di un nuovo inizio. MasterChef non come rivincita ma come rilancio, come possibilità per me stesso e per garantire un futuro più roseo per i miei figli".