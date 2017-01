Vino sardo sempre più internazionale. In Israele medaglia d'oro al Tìros di Siddùra

CAGLIARI - Il rosso Tìros si colora d’oro al Terravino 2016 di Tel Aviv. Il vino della cantina Siddùra ottiene la prestigiosa medaglia al concorso internazionale svoltosi in Israele: è stata l’unica azienda sarda a ottenere riconoscimenti nell’edizione appena terminata. Il vino rosso Tìros di Siddùra vince la medaglia d’oro al Terravino 2016, autorevole concorso internazionale che si è svolto in Israele. La giuria, composta da alcuni dei più importanti giornalisti internazionali del settore, ha premiato il vino più prestigioso di Siddùra: Tìros, infatti, è stato concepito proprio per questo tipo di competizioni di livello mondiale e il riconoscimento ottenuto a Tel Aviv attesta la validità del progetto impostato anni fa dal team della Cantina di Luogosanto. La medaglia d’oro è stata assegnata in seguito alle degustazioni effettuate dalla giuria che ha potuto valutare ben 615 vini, provenienti da 24 differenti Paesi: la qualità di Tìros ha saputo spiccare tra centinaia di altri vini rossi, tra cui alcune produzioni vinicole ritenute tra le migliori al mondo.

Da Israele arrivano anche altre due medaglie: il Cannonau Fòla 2014 e il Vermentino di Gallura totalmente barricato Bèru sono stati premiati con due argenti. Siddùra ha saputo rappresentare degnamente la millenaria cultura enologica della Sardegna: è stata infatti l’unica azienda isolana che ha ottenuto riconoscimenti in questa edizione di Terraevino. L’amministratore delegato di Siddùra, Massimo Ruggero, sottolinea: "Ritengo sia un bellissimo risultato vincere premi a Tel Aviv, considerando che la produzione di vino in Israele è di assoluto livello e il pubblico è composto da grandi intenditori. Per noi è un vero onore".