La comunità degli ortodossi si prepara al Natale. 6,7 e 8 gennaio tra fede e musica a Cagliari

CAGLIARI - La chiesa ortodossa celebra il 6 e 7 gennaio il Natale anche a Cagliari, con un'appendice meno religiosa e più conviviale domenica otto. L'evento si celebra a ridosso del primo weekend di gennaio in quanto è stato conservato, per la liturgia, il vecchio calendario giuliano, per questo motivo le date non corrispondono con le festività cattoliche di rito romano. La storia della comunità parrocchiale cristiano ortodossa del Patriarcato di Mosca che raccoglie i fedeli di Russia, Ucraina, Bielorussia ed altre nazioni dell’oriente europeo inizia a Cagliari nel 2006, quando, in seguito al grande flusso migratorio proveniente dai paesi dell’area ex sovietica, si è reso necessario dare assistenza spirituale alle tante sorelle e fratelli immigrati che si sono trasferiti in questa splendida terra di Sardegna. In gran parte donne che lavorano come assistenti nelle famiglie sarde e che in maniera semplicistica vengono definite “badanti”.

"Grande in questi anni è stata l’accoglienza e il sostegno dato dalla chiesa cattolico-romana e dalla sua diocesi di Cagliari che ci ha permesso di avere a disposizione delle chiese dove poter svolgere le funzioni religiose". Sino al 2011 le liturgie della chiesa ortodossa si sono potute svolgere nella chiesa del Santo Sepolcro e successivamente e sino ad oggi, in attesa che si trovi una sistemazione definitiva, le funzioni vengono svolte presso la chiesa di Nostra Signora della Speranza, che pur essendo di proprietà privata, (cappella gentilizia della nobile famiglia Aymerich, Marchesi di Laconi), si trova sotto l’amministrazione della Cattedrale di Cagliari. "Un fraterno ringraziamento va, quindi alla diocesi cattolica di Cagliari e alla famiglia degli Aymerich per il prezioso aiuto."

Il sei gennaio la messa serale della Vigilia, sabato 7 alle 9:30 la solenne liturgia del Natale. Presenza garantita da parte del console onorario della Bielorussia in Sardegna, Giuseppe Carboni. "Un onore accogliere i rappresentanti dei mass-media per mostrare le nostre tradizioni, li ringraziamo per l’attenzione che sempre prestano alle attività della chiesa e ai problemi della comunità immigrata". Oltre il programma religioso, festeggeremo il Natale ortodosso anche con un ricco programma civile che prevede domenica 8 gennaio alle ore 15:30 nel teatro del Piccolo auditorium comunale in piazzetta Dettori 8 a Cagliari il concerto degli artisti bielorussi della Filarmonica di Brest, l'ingresso è libero. Il concerto è promosso da varie organizzazioni ed associazioni grazie al sostegno della Fondazione di Sardegna e il patrocinio del consolato bielorusso.