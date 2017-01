Batteria di Candeo a Caprera e spiaggia rosa a Budelli. "Luoghi del cuore" proposti dai cittadini al Fai

A La Maddalena nasce il comitato "Maddalena nel cuore": decine di abitanti in campo per promuovere le perle dell'arcipelago sardo. L'obbiettivo: ottenere dal Fondo ambiente italiano una "doppia promozione" per due luoghi non troppo valorizzati.







LA MADDALENA (OT) - A La Maddalena si è tenuto il primo incontro del neo comitato “Maddalena nel cuore”, un manipolo di amanti delle bellezze dell’arcipelago, che hanno un desiderio: dare maggior valore e provare a rendere godibili, in alcuni casi togliendoli dallo stato di degrado in cui versano, alcuni luoghi storici, culturali e naturali che rappresentano non tanto la bellezza e l’estetica quanto lo stupore, l’amore, l’averli eletti come "luoghi del proprio cuore". Uno di questi siti è la Batteria di Candeo sull’isola di Caprera. Di fortificazioni militari La Maddalena è piena e tutte hanno una loro particolare originalità e bellezza. "Ma Candeo sembra condensare in sé tutte le particolarità, rendendola unica. È una batteria del ‘900, costruita dalle forze di difesa di stanza a La Maddalena per sostituire o affiancare le opere ottocentesche ormai divenute vulnerabili".

L’altro luogo che il comitato di cittadini spera di portare alla ribalta è la spiaggia rosa di Budelli. "Conosciuta e amata, di rara bellezza paesaggistica e geologica, una tra le sei spiagge rosa nel mondo, è già nel cuore di milioni di persone che vengono nell’Arcipelago solo per guardarla poiché è protetta e quindi inaccessibile, ma noi vogliamo provare a farla diventare Monumento Naturale, ovvero sito naturale di particolare pregio naturalistico e scientifico dove l’azione del vento, del mare, della vegetazione, determina continue modificazioni morfologiche del paesaggio, rendendo il posto uno degli unici al mondo". Il percorso "che tutti insieme vorremmo intraprendere, vuole prendersi cura di questi due luoghi e prepararli con iniziative e interventi che li valorizzino al massimo, per proporli, tra due anni al Fai come Luoghi del Cuore e provare a farli arrivare in vetta". Prime tappe verso la tanto auspicata "benedizione": nei giorni della festa di Pasqua con la "giornata del cuore”, di conoscenza e di piacere nel sito di Candeo, tra studio e relax "con esperti che ci descrivono dal vivo e con tutti coloro che vogliono esserci". L'altra “giornata del cuore” il 2 giugno prossimo "con una passeggiata alla spiaggia rosa di Budelli dove il custode storico, Mauro, ci racconta il valore e la bellezza di questo nostro monumento naturale".