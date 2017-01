Premio 'artista del panino': il vincitore è sardo

Giorgio Borrelli di Cagliari è il vincitore del concorso lanciato da Vandemoortele per celebrare il pasto veloce più gustoso della tradizione artigianale italiana.







CAGLIARI - L'Artista del Panino 2017 è Giorgio Borrelli, il barista sardo di 47 anni che ieri, durante la finalissima al Sigep di Rimini è stato dichiarato vincitore del concorso lanciato da Vandemoortele in collaborazione con il magazine Bar Giornale. I 10 finalisti, selezionati a fine 2016, si sono sfidati nel preparare un panino d'artista in un tempo massimo di 20 minuti seguendo un tema a scelta tra regionale, gourmet e naturale/healthy.

Ad eleggere la miglior creazione in gara, secondo precisi criteri di valutazione -originalità della ricetta, utilizzo e ottimizzazione dell' ingrediente pane, fasi e processi di preparazione, attinenza al tema- una giuria d' eccezione composta da Enrico Bartolini (4 stelle Michelin), Chef Rubio, il cuoco eclettico e indipendente divenuto celebre in TV con “Unti e Bisunti” il programma cult sullo street-food in onda su DMAX e Valentina Scarnecchia, food blogger e giudice di Cuochi e Fiamme.

“Per la farcitura ho scelto solo prodotti genuini tipici della nostra regione: ricotta affumicata (mustìa), patè di fave, zucchine e fette di guanciale -spiega Borrelli, simpatico gestore del “Caffè Valentina” di Cagliari che ha sbaragliato la concorrenza proponendo un gustoso sandwich ispirato ai sapori della sua Sardegna -tuttavia il vero segreto della ricetta è stato aggiungere del miele di corbezzolo: il suo tipico retrogusto amaro ha calibrato alla perfezione tutti i sapori creando un connubbio che ha stupito perfino la giuria”.