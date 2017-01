A Iglesias il Carnevale è tra colori e sapori. Il 25 e 26 febbraio il centro storico si accende

IGLESIAS - I motori sono già scaldati, ed è già partito il countdown verso la festa di Carnevale: due giorni di allegria e gusto - sabato 25 e domenica 26 febbraio 2017 - lungo tutto il centro storico medioevale della città mineraria. Le sfilate dei carri, in arrivo da molti Comuni sardi – tra i quali anche Cagliari -, con oltre mille figuranti soprattutto bambini. Maschere, coriandoli e stelle filanti, ma non solo. C'è spazio anche per lo street food: nelle viuzze attorno alla centrale piazza Sella, chef (un nome su tutti, Manuele Fanutza), produttori locali e artigiani sono pronti a far degustare piatti tipici del periodo di festa: fritture, zeppole e frittelle. Rigorosamente "in saldo": i prezzi dei piatti sono infatti scontati e, per l'occasione, è possibile mangiare bene a prezzi decisamente popolari. Con tanto di gran finale domenica 26, quando una giuria, sapientemente mischiata tra esperti e semplici partecipanti, deve decretare la pietanza migliore. Quarantotto ore di piena festa, insomma: soprattutto per Iglesias, che vuole cogliere l'occasione per continuare ad attirare persone da tutta l'Isola e non solo.

"L'obbiettivo è doppio. Da un lato rivitalizziamo il periodo carnevalesco, dall'altro promuoviamo la città con un evento che prevede arrivi da tutta la Regione", spiega Simone Franceschi, vicesindaco di Iglesias. "C'è la piena possibilità di visitare, lungo il weekend del 25 e 26 febbraio, tutti i nostri monumenti. L'intento è, portando la manifestazione nel centro cittadino, di creare un contenuto davvero interessante ed accattivante a livello turistico".

L'associazione Stardust Event, per il quarto anno consecutivo, organizza il Carnevale a Iglesias. "Ricetta vincente non si cambia, abbiamo già confermati decine di gruppi e carri da tantissimi Comuni isolani, per iscriversi e partecipare c'è tempo fino ai giorni a ridosso del Carnevale", afferma Milena Perra, tra i componenti del direttivo dell'associazione. "Tutti si possono divertire, dai più piccoli ai più grandi, in una festa pensata in particolar modo per le famiglie. Siamo onorati, tra l'altro, di poter collaborare con Primavera Sulcitana". A raccogliere e ricambiare l'"onore", per Primavera Sulcitana, è Ivan Scarpa, responsabile comunicazione e marketing. "Siamo pronti a un Carnevale all'insegna del divertimento, e tra i più belli e coinvolgenti della Sardegna. Arricchiamo il tutto con la festa del dolce, street food in piena regola in tutto il centro storico. Ci sono una grande quantità di produttori ed espositori, pronti a proporre le loro creazioni culinarie e lavori artigianali in saldo, una novità mai sperimentata prima che richiama il periodo degli sconti in una nuova categoria".