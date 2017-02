Il matrimonio come un set cinematografico, a Cagliari 'Oggi Sposi & Luxury Wedding'

Il matrimonio di lusso non come evento di sfarzo e opulenza ma come scelta di stile e buon gusto. Villa Fanny sabato 4 e domenica 5 febbraio aprirà le porte all'evento "Oggi Sposi & Luxury Wedding", ideato e organizzato dalla società Oggi Sposi & Events.







CAGLIARI - L'evento si terrà a Villa Fanny, boutique hotel ricavato da una antica dimora in stile liberty in viale Merello. "Non il solito e ormai inflazionato concetto di fiera - raccontano gli organizzatori - ma un evento esperienziale mai realizzato prima in Sardegna, che metterà in scena arti e servizi come nel set cinematografico di un film d'epoca, fra le note dei maestri della musica di accompagnamento, i vari momenti di gusto e spettacolo, le creazioni floreali e gli abiti da sogno che prenderanno forma durante la due giorni." Il tutto arricchito da scenografie e allestimenti esclusivi in perfetto stile "Alice nel Paese delle meraviglie", studiati e realizzati per l'occasione, in cui prenderà vita il sogno dei futuri sposi che, guidati da un percorso emozionale, potranno vivere l'anticipazione del loro sì.

Ci saranno momenti di spettacolo e attività a tema come il Wedding Work in Progress: la possibilità di vivere in anteprima alcuni momenti del giorno delle nozze come la prova abito e le prove make-up e hair styling, il Wedding Photo Boot e lo spazio Shooting fotografico, guideranno i futuri sposi nell'immaginario di un giorno speciale. L'ingresso all'evento è libero, dalle 11 alle 22.