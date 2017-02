Si innamora in aeroporto e scrive al sindaco. Che trova il principe azzurro

ALGHERO - "Salve sindaco. Le scrivo riguardo l'annuncio riguardo al post di Chiara, che parla del suo innamoramento in aeroporto. Credo di essere il fantomatico Alessandro della sua storia". Comincia così la risposta del ragazzo che alcuni giorni fa al gate per Alghero all'aeroporto di Pisa aveva fatto perdere la testa a una ragazza toscana. Quest'ultima si era appellata al sindaco algherese Mario Bruno in un disperato tentativo di contattare il suo principe azzurro. Il primo cittadino, prendendo a cuore la faccenda, aveva pubblicato su facebook la sua lettera. Potere dei social e il messaggio passa di bacheca in bacheca oltre che sulle pagine di giornali locali e nazionali.

Arriva anche al diretto interessato. "Mi piacerebbe molto se ci potesse mettere in contatto - scrive il ragazzo al sindaco-, tutto ció ha dell'assurdo. La ringrazio molto! ...però mi deve rispondere! capisco quante mail indesiderate le possono essere arrivate ma le chiedo solo di dire a Chiara un paio di cose (qualora foste ancora in contatto), per capire che sono veramente io. le mie cuffiette erano bianche, le strisce sulla giacca cammello erano rosse e la fascetta della macchina fotografica nera con dettagli gialli (fotocamera nikon, unica imperfezione del suo racconto). la prego anche di restare discreto per cortesia, mi farebbe un favorone".

Ed ecco il commento finale di Mario Bruno: "E così Chiara e Alessandro (ma non si chiama Alessandro) ora sono in contatto. Si sono riconosciuti. Non sono impegnati con altri legami. Lei vive nella penisola, lui all'estero (ma è sardo). Vogliono restare anonimi e io non dirò niente di più a nessuno. Pero' li ho invitati presto ad Alghero. Peccato che oggi non sia San Valentino".