Pattini, comicità e beneficenza. A Cagliari quarta candelina del 'Flamingo Roller Show"

Appuntamento domenica 12 febbraio al palazzetto dello sport di via Rockefeller, l'evento vede la conduzione del comico Paolo Ruffini. I fondi raccolti per completare "la mensa del viandante" di Quartu.







CAGLIARI - Spettacolo entusiasmante di pattinaggio artistico mondiale con la partecipazione di illustri pattinatori mondiali del calibro di Patrick Venerucci e Laura Marzocchini. Presenta e anima lo spettacolo Paolo Ruffini. Sul palco si alternano cantanti, musicisti, illusionisti e tanti altri artisti. Sulla pista si esibiscono, con la splendida coreografia del grande pierluca tocco, gli atleti di 6 società di pattinaggio artistico della Sardegna.

Lo spettacolo, con il supporto del Rotary Club Quartu Sant'Elena e del club Inner Wheel Quartu Sant'Elena, ha scopo benefico. L'incasso, al netto delle spese, è destinato per il completamento dell'attrezzatura di cucina per "la mensa del viandante" di Quartu Sant'Elena.