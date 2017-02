"E' bello mi", la parodia sarda dello spot Tim diventa virale - VIDEO

Successo su Facebook per la parodia sarda della celebre pubblicità Tim: sui passi del ballo sardo la musica ballata dal ballerino tedesco Sven Otten.







Si chiama "E' bello mi" la parodia in salsa sarda della pubblicità Tim apprezzata soprattutto per la bravura del ballerino tedesco Sven Otten. Il video, pubblicato sulla pagina Facebook "Panada Bamba", ad oggi ha riscosso un milione di visualizzazioni. Si tratta di un montaggio: al centro dell'inquadratura persone in abiti tradizionali sardi che ballano su ballu tundu ma con la musica della pubblicità. Ve lo proponiamo.