Sfida tra hamburger e maialetto, aspiranti chef sardi e americani a confronto

CAGLIARI - Ricette tradizionali rivisitate, nuove tecnologie e cotture innovative, tecniche di preparazione dei prodotti locali e di stagione: dieci aspiranti chef, sardi e americani, si confronteranno ai fornelli e scambieranno le proprie esperienze grazie al progetto “Taste to taste: giovani chef per il made in Italy” promosso dall’Aspal (Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro) e cofinanziato dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale - nel quadro del bando “Scambi Giovanili 2016”.



Il progetto si rivolge a cinque aspiranti chef isolani, di età compresa tra 18 e i 35 anni, residenti in Sardegna, con una forte motivazione a intraprendere una carriera professionale nel settore. La selezione è aperta fino al prossimo 2 marzo.



I giovani scelti saranno formati dallo chef Roberto Petza e accompagnati da staff tecnici e giornalisti di settore, grazie alla creazione di una rete di cooperazione transnazionale e realizzeranno attività di formazione, confronto e promozione culturale tra la Sardegna e la città di New York. Durante la settimana di studio e di scambio a New York i partecipanti si confronteranno con un gruppo di aspiranti chef americani selezionati dall’associazione degli Chef Italiani di NY (Aicny), saranno impegnati in visite presso strutture formative di eccellenza, incontri con esperti presso l’Istituto di Commercio Estero e l’Enit Agenzia Nazionale del Turismo Nord America, e in diversi show aperti al pubblico anche in alcuni ristoranti italiani della Grande Mela.

Al rientro dall’esperienza oltreoceano, il gruppo sardo ospiterà i colleghi americani, per illustrare produzioni, preparazioni e scenari enogastronomici di eccellenza della nostra isola. Al più talentuoso dei beneficiari sardi sarà assegnata una borsa di studio per la frequenza del corso di cucina professionale presso l’Accademia di Casa Puddu, mentre per tutti i partecipanti è previsto il rafforzamento delle competenze acquisite attraverso l’inserimento in tirocinio nei più prestigiosi ristoranti della Sardegna. I requisiti e le modalità di partecipazione sono disponibili nell’avviso pubblico consultabile online e in tutti i Centri per l’Impiego della Sardegna.