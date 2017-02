La Sardegna primeggia su Tripadvisor: cinque spiagge sarde tra le dieci più belle d'Italia

Cinque delle dieci spiagge più belle d'Italia sono in Sardegna. L'isola domina la classifica nazionale 2017 del portale di viaggi TripAdvisor, in base alla qualità e quantità delle recensioni e del punteggio attribuiti dai viaggiatori negli ultimi dodici mesi.







La più amata è in Sicilia, la spiaggia dei Conigli di Lampedusa, seguono al secondo e al terzo posto nelle preferenze Cala Mariolu e Cala Golortzè a Baunei, al quinto La Pelosa di Stintino, sesta Porto Giunco a Villasimius, e Is Aruttas a Cabras chiude la top ten.

"La Sardegna è un'autentica isola-parco dove risplendono, lungo tutti i quasi duemila chilometri costieri, 'gioielli' ammirati in tutto il mondo - commenta l'assessore del Turismo, Artigianato e Commercio Francesco Morandi - un patrimonio della natura mantenuto integro grazie all'opera di tutela ambientale delle amministrazioni locali. Meglio di così a livello nazionale è quasi impossibile fare: otteniamo simili risultati da ben tre edizioni dei 'Tripadvisor travelers choice beaches awards'. L'anno prossimo puntiamo a occupare le prime posizioni anche a livello europeo - prosegue l'assessore - e a inserire qualche spiaggia nella top ten mondiale".

Alle recensioni dei turisti dell'anno prima si ispirano spesso le scelte di molti viaggiatori. "Per questo - aggiunge Morandi - stiamo rafforzando la comunicazione social, così da essere sempre meglio posizionati sui mercati in un mondo sempre connesso. L'eccellenza ambientale e naturalistica delle coste sarde - conclude l'esponente della Giunta - valorizzata con il prodotto turistico rappresentato dagli itinerari attraverso le aree marine protette, è uno dei tratti distintivi della straordinaria qualità della vita in Sardegna".