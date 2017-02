Cagliari, Molentargius piace ai turisti

CAGLIARI - Tripadvisor ha fatto registrare 251 segnalazioni sul parco e 180 di queste lo indicano come molto buono ed eccellente. In pochi, secondo il portale, lo hanno bocciato, appena 35 (5 si sono fermati sul “pessimo”, altri 15 lo hanno etichettato come “scarso” e ulteriori 15 come “nella media”).

Secondo il Comune "la valutazione, però, non può che essere considerata positiva anche perché non solo TripAdvisor si era già pronunciato su Molentargius nel 2015, rilasciando il suo certificato di Eccellenza che potrebbe arrivare anche per l'anno successivo, ma un altro sito molto seguito come Booking.com ha dato risposte confortanti. Quest'ultimo, infatti, ha indicato il Parco naturale Molentargius-Saline come una delle mete più ricercate fra tutte quelle da loro recensite".

Una piega turistica quella presa dal Parco. In questa direzione stanno andando le scelte per il futuro anche se le potenzialità non sfruttate sono ancora tante e diverse zone del parco risultano essere abbandonate. Il Comune ora punta a rinnovare le attività di pulizia dei servizi igienici e custodia, realizzare un nuovo punto ristoro, lanciare un servizio di noleggio bici e rinnovare il servizio delle gite sui mezzi elettrici, rappresentano solo alcune dei programmi già pensati all'interno di Molentargius. All'interno del quale sono già esistenti i servizi di guida ambientale per le scuole e per i gruppi interessati, il Ceas (Centro di Educazione Ambientale e della Sostenibilità) che è ripartito a settembre 2016, le piste ciclabili recentemente ampliate.