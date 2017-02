"M'illumino di Meno", anche Cagliari è per il risparmio energetico

Domani, venerdì 24 febbraio il Palazzo Civico ospiterà diverse iniziative. Al suo ingresso verrà allestita, a opera della start up sarda “ Veranu”, già protagonista di numerose fiere ed eventi nazionali e internazionali, una pavimentazione energetica in grado di convertire l’energia dei passi in energia elettrica pulita. Sarà l'occasione per interagire e imparare: verranno monitorati i flussi dei pedoni che vi transitano sopra, la potenza associata e la CO2 che si risparmierebbe utilizzando questa tecnologia.

Durante la mattinata saranno presentate le nuove auto elettriche del car sharing cittadino, che saranno a disposizione degli utenti da marzo.

A partire dalle 16 protagonisti saranno i ragazzi delle scuole cagliaritane che hanno aderito al concorso “Rema! (Risparmia Energia Migliora l’Ambiente)”. A premiare i 15 vincitori sarà il sindaco Massimo Zedda. L'incontro sarà anche l’occasione per promuovere la campagna di sensibilizzazione per il risparmio energetico curata dall’assessorato alla Pianificazione Strategica e Urbanistica nel quadro delle azioni previste dal Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e il nuovo concorso, a cura dell'assessorato alla Pubblica istruzione, Sport e Politiche giovanili, rivolto alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo livello che vorranno aderire all'appello di M'illumino di meno nell'immaginare e disegnare il Supereroe del risparmio energetico.

In serata lo spegnimento simbolico di uno dei più importanti monumenti cittadini: resterà al buio la Torre dell’Elefante, un segno di condivisione tra le città sulle tematiche del risparmio energetico e del rispetto dell’ambiente. Da sabato 25 febbraio, poi, tutti coloro che richiederanno in prestito un libro alla Mediateca del Mediterraneo o alla biblioteca comunale di Pirri o alla bilbioteca Tuveri in via Venezia riceveranno il materiale della campagna informativa che illustra i principi e le buone pratiche per un uso più intelligente e consapevole dell’energia.