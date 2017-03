Cagliari, tutto pronto per la Vespiglia: corsa alla stella sulle mitiche due ruote

Appuntamento il 5 marzo quando in via Azuni si svolgerà la Vespiglia. Si tratta della parodia della Sartiglia oristanese: i cavalieri inforcheranno la mitica Vespa e tenteranno la sorte della corsa alla stella.







CAGLIARI - Il 5 marzo si svolgerà in via Azuni la decima edizione della Vespiglia. Giostra mascherata del Carnevale Cagliaritano, con equipaggi e Vespe mascherati ed addobbati a tema: quest'anno, il colore Giallo. Si tratta di una parodia della famosa Sartiglia di Oristano in cui, anziché sul cavallo, 70 equipaggi provenienti da tutta 'isola in sella alla Vespa, cercheranno di infilare con un fioretto, una stella sospesa a metà percorso. Larga la partecipazione dei Vespa Club della Sardegna, di fronte ad un divertito pubblico. Ospite d'onore Francesco Castagna componidiri della edizione 2016 e presidente dell'associazione cavalieri della Vespiglia.