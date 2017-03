La pentolaccia chiude il carnevale di Cagliari: domenica la festa al Villaggio Pescatori

Alle ore 10:30, per la Via Azuni il VespaClub di Cagliari darÓ il via alla "Vespiglia". Dalle 17:00, al Villaggio Pescatori di Giorgino zeppole e tanto divertimento per grandi e piccini.







Ultimo giorno del Carnevale da non perdere: vespe, stelle, giochi, zeppole e tanto divertimento per la Pentolaccia di Cagliari. La mattina, dalle ore 10:30, in sella alle vespe del VespaClub di Cagliari per la corsa alla stella. In via Azuni si svolgerà, infatti, la decima edizione della "Vespiglia", simpatica e coloratissima parodia della Sartiglia oristanese. Quest'anno il colore Giallo denoterà tutta la Manifestazione, al termine della quale verrà premiato l'equipaggio e il gruppo con il costume più originale e divertente.

Il pomeriggio, invece, sarà dedicato soprattutto ai più piccoli. Dalle ore 17:00, il Villaggio Pescatori si animerà per la Grande Festa della Pentolaccia: giochi di gruppo, balli e musica per tutti i bambini presenti a cura dell'animatrice Bianca (alias Demetria Sbardella). Immancabile, poi, la rottura della vera e propria pentolaccia di coccio ripiena di dolci. Per l'occasione il Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori allestirà, inoltre, una grande Zeppolata per tutti i partecipanti. Un'occasione di divertimento e intrattenimento, ma anche nuova occasione per il Villaggio Pescatori di aprire le porte al resto della Comunità e farsi conoscere come uno dei punti più suggestivi (ma purtroppo tra i più isolati) della Città di Cagliari.