Giornata nazionale del paesaggio, Sardegna protagonista. Per le "vele blu" Comuni uniti

Per l’assegnazione delle vele Guida Blu cambia approccio: l’edizione 2017 guarda non più ai soli territori comunali ma ad ambiti più vasti che raggruppano diversi comuni, con l’intento di indirizzare le amministrazioni verso un’azione coordinata e virtuosa che favorisca un innalzamento generalizzato della qualità ambientale e della godibilità dei territori. Per la Sardegna, tali ambiti seguiranno l’articolazione del Piano Paesaggistico Regionale. Legambiente vuole così ribadire il valore del paesaggio "come principale elemento di attrazione turistica e riproporre il Piano Paesaggistico come cardine delle politiche per l’ambiente, riconoscendogli un ruolo attuale e dinamico anche in contesti non scontati come quello della valorizzazione turistica dei nostri litorali".

L’impostazione rinnovata di Guida Blu viene presentata il 14 marzo prossimo, Giornata nazionale del paesaggio, a Domus De Maria, primo Comune italiano Guida Blu 2016, nella località di Chia nei pressi della Torre e dell’area archeologica di Bithia dove le recenti mareggiate hanno messo in luce un altro lembo della necropoli. Chia rappresenta infatti una sintesi felice di valori paesaggistici, ambientali, culturali, archeologici, e di gestione sapiente del patrimonio costiero capace di coniugare salvaguardia e fruibilità turistica. È anche l’occasione per l’assessore regionale all’Urbanistica di presentare il bando 2017, rivolto agli enti locali, del "Premio del paesaggio" della Regione Sardegna.