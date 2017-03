La pizza più conveniente in Italia? Cagliari al quarto posto

Cagliari è tra le città più convenienti in cui mangiare la pizza fuori casa. La più economica è Napoli, a Varese la spesa più cara.







Secondo uno studio condotto da Napoli Pizza Village, manifestazione che si svolgerà dal 17 al 25 giugno, in Italia il prezzo medio di un menu a base di pizza margherita e bibita si aggira sui 9,22 euro. Napoli si attesta come la città più economica: qui mangiare la pizza fuori costa in media 6,73 euro. Più cara è, invece, Varese. Secondo lo studio, infatti, il menu offerto dalle pizzerie della città si aggira intorno al prezzo medio di 11,58 euro.

Al secondo posto in classifica c’è Palermo con 7,53 euro, seguita da Vercelli con 7,69 euro e Cagliari con 7,75 euro. Proseguendo troviamo Livorno, che si posiziona al quinto posto con 8,04 euro, Rovigo con 8,09 euro, Belluno con 8,15 euro, Brescia con 8,23 euro, Alessandria con 8,27 euro, Ascoli Piceno con 8,34 euro, Udine con 8,42 euro, Verona con 8,61 euro e Rimini con 8,84 euro.