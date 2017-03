Martedì 21 marzo alle 16 nella Sala Search al sotto piano del Palazzo Civico nel Largo Carlo Felice 2, si terrà l'Incontro pubblico "Autonomie: l’importanza di imparare a comunicare le emozioni", organizzato dal Centro Down Cagliari in occasione della Giornata Mondiale sulla Sindrome di Down.

Il tema è quello delle emozioni, che tendono a raccontare l'atteggiamento di tutti di fronte alla realtà concreta delle nostre esperienze.