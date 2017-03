Cagliari brinda all'Irlanda, nel weekend la Festa di San Patrizio

Anche a Cagliari arriva 'Irlanda in Festa'. Il capoluogo sardo per tre giorni festeggerà la tradizionale festa irlandese di San Patrizio. Appuntamento in piazza del Carmine.







Per la prima volta "Irlanda in Festa" sbarca in Sardegna. In piazza del Carmine una 3 giorni di musica e gastronomia irlandese. La piazza si animerà con concerti e con la possibilità di assaggiare pietanze della cucina irlandese preparate da uno chef della scuola di Ballymaloe nella contea di Cork.

Il programma dell'evento su facebook.