Cagliari, la festa del cioccolato fa il pienone. Prosegue fino al 2 aprile

In considerazione del grande successo della manifestazione, organizzata dall'associazione Choco Amore nel corso Vittorio Emanuele, l'amministrazione comunale ha prorogato di un'altra settimana l'evento, per consentire a coloro che non l'hanno ancora fatto di visitare gli stand dei maestri cioccolatieri. Grande l'affluenza di pubblico che ha popolato il corso per assaporare le prelibatezze di cioccolato e partecipare alle diverse iniziative, con laboratori didattici e attività di animazione.