Buon cibo, musica e sport. Ittiri in vetrina, weekend di eventi in piazza - LE FOTO

Inaugurazione con i giocatori della Dinamo Sassari, il Comune del Sassarese in festa nel primo fine settimana di aprile. Dai carciofi al vino, dai laboratori di tessuto e ricamo alle mostre artistiche.







ITTIRI (SS) - Inaugurata la 12esima edizione di "Prendas de Ittiri" alla presenza della Dinamo Sassari, la vetrina dell'agroalimentare e artigianato prosegue sino a domenica. Folla delle grande occasioni in piazza XXV luglio per il taglio del nastro. Centinaia di persone per la serata inaugurale di "Prendas de Ittiri", la vetrina di promozione dell'agroalimentare e dell'artigianato organizzata dall'omonima associazione col Comune di Ittiri. Ospiti d'onore i Giganti della Dinamo Sassari, il taglio del nastro da parte del capitano Jack Devecchi. Dopo foto e autografi di rito, spazio alla degustazione delle tante specialità gastronomiche locali. La serata si è chiusa col concerto dei Cover Garden.

Nel primo weekend di aprile "Prendas de Ittiri" prosegue: possibile visitare sino alle 21 le 44 esposizioni: carciofi, pasta fresca, miele, salumi, l'olio pluripremiato dei diversi produttori ittiresi, vino, formaggi, dolci, zafferano, torrone, e si potranno ammirare i frutti della lavorazione della pietra e del ferro, sartoria, bigiotteria, cosmesi naturale, coltelli, gioielli, creazioni floreali e interior design. Da vedere anche le 10 mostre, col museo della radio, i laboratori dedicati al tessuto e al ricamo, alla lavorazione dei pani e dei dolci, la biblioteca francescana e le esposizioni artistiche. Canti, balli e manifestazioni di basket e volley completano il ricco cartellone.