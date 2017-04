Cagliari, le idee dei bambini per progettare la città

CAGLIARI - "Siamo alla ricerca di una Superidea per migliorare la città! Diventa ingegnere assieme ai tuoi compagni: osserva il quartiere dove vivi, la tua scuola o il parco dove vai a giocare e immagina cosa potrebbe essere fatto per rendere migliori gli spazi che ti circondano". È questo l'appello rivolto ai ragazzi delle scuole primarie della Provincia di Cagliari dall'Associazione Ics (Ingegneri, Cultura e Sport) per lanciare il concorso "Superidee".

L'associazione culturale e sportiva degli Ingegneri ha deciso di istituire, con il sostegno dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari e la collaborazione della Compagnia B, un contest dedicato ai ragazzi. "I più giovani hanno il grande vantaggio di vedere le cose da una prospettiva particolare, libera dagli schemi che inquadrano noi adulti – spiega Maria Sias, presidente di Ics –: ascoltarli, lavorare con loro e cercare di comprendere il loro punto di vista è importantissimo per noi ingegneri sia perché ci aiuta ad immaginare gli spazi di domani, sia perché in questo modo possiamo trasmettere loro la passione per la nostra professione".

Per promuovere il contest, Ics ha registrato anche un simpatico videomessaggio di "Superboy", il supereroe (interpretato dall'attore Angelo Trofa) che nel corso di Supercittadini guida i ragazzi alla scoperta della cittadinanza consapevole.

L'obiettivo principale del concorso è coinvolgere le classi delle scuole primarie della provincia, invitando i bambini dai 6 ai 12 anni a proporre le loro idee su come migliorare gli spazi interni ed esterni dove vivono. Ai partecipanti verrà richiesto di preparare, con il supporto degli ingegneri di Ics, un progetto contenente la descrizione delle modifiche che si vorrebbero operare, supportato da disegni, video, documentazione testuale o fotografica.

L'Associazione Ics esaminerà tutte le proposte pervenute entro e non oltre martedì 6 giugno 2017 alla mail:concorsosuperidee@gmail.com. Le migliori verranno presentate durante il Festival #officinepermanenti che si terrà a Cagliari il 13 e 14 luglio 2017.