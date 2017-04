Trent'anni di manifesti contro l'Aids, mostra a Cagliari

Trent'anni di storia raccontati in una mostra celebrativa per il trentennale della Federazione nazionale Lila, fondata a Milano nel 1987.







CAGLIARI - Sarà inaugurata mercoledì 26 aprile alle 18:00 al May Mask in via Giardini, 149 a Cagliari un'esposizione di manifesti delle campagne di lotta all'Aids accompagnati dalla proiezione di video sull'attività della Lega Italiana per la Lotta contro l'Aids.

"Lila Dirty 30", questo il nome della mostra, comprende una vasta mole di materiali grafici e audiovisivi riguardanti oltre 30 anni di lotta al virus, in Italia e nel mondo. Nell'ambito della mostra saranno esposti decine di manifesti riguardanti le numerose campagne di comunicazione che l'associazione ha portato avanti nei suoi trent'anni di attività e verranno proiettati numerosi video, tra cui diversi inediti, provenienti dagli archivi storici della mediateca e centro studi della sede Lila di Cagliari.

"Vogliamo fornire una rappresentazione di cosa Hiv e Aids abbiano significato per l'immaginario collettivo e per chi ha dovuto lottare non soltanto contro il virus ma anche contro l'ignoranza, lo stigma e la discriminazione, presenti in una larga parte dell'opinione pubblica anche a causa della scorretta informazione da parte delle istituzioni o dei media, che hanno spesso circondato le persone con Hiv" - ha detto Arnaldo Pontis, responsabile comunicazione Lila Cagliari e curatore della mostra.

La mostra, organizzata in collaborazione con l'associazione culturale May Mask, sarà aperta fino al 29 aprile al mattino dalle 11 alle 13 e pomeriggio dalle 17 alle 20, con ingresso gratuito.