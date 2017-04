"È uno sporco lavoro", chef Rubio lavoratore portuale a Cagliari per un giorno - IL VIDEO

CAGLIARI - Lunedì 1 maggio inizia "È uno sporco lavoro", la nuova trasmissione di chef Rubio. Si parte dal porto di Cagliari. Rubio ha fatto per un giorno il lavoratore portuale: un modo leggero per raccontare un lavoro pesante, difficile, ma molto bello. Da parte dell'Autorità portuale si augurano che "sia di buon auspicio per i portuali che in questi giorni anche a Cagliari lottano per difendere il proprio lavoro. Grazie a tutti gli operatori che con disponibilità e generosità sono stati attori per un giorno. Grazie a Dmax che ha scelto Cagliari per raccontare tutta la portualità italiana".