Vacanze in Sardegna per il 'mister' del Chelsea Antonio Conte

Il tecnico è in Sardegna assieme al suo staff. Nel suo profilo facebook ha pubblicato diverse fotografie scattate a Villasimius e in alcune spiagge sarde. Ma non quella di Conte non è una vacanza come le altre. Infatti scrive: "Riuscire a condividere con il mio staff e le nostre famiglie qualche giorno di vacanza è stata un’esperienza molto bella. In Sardegna abbiamo recuperato le energie fisiche e mentali necessarie per affrontare la nuova stagione".