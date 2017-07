Marina Piccola Wine Contest, vino e musica al tramonto

A spiegare la manifestazione enogastronomica a nome dell'Associazione Event's Partners è stato Marco Tullio Cocco. "La degustazione dei vini sarà accostata a degli assaggi di prodotti tipici dell'Isola, in particolare formaggi. Inoltre, ci sarà un'area dedicata alle specialità agroalimentari. Si tratta di quindici aziende di street food di qualità sarda. L'ingresso sarà libero e chi vorrà addentrarsi nelle degustazioni guidate dai sommelier dovrà pagare un ticket di 14 euro che gli garantirà un assaggio di sei vini differenti".

Il programma, a cura della Fis (Fondazione Italiana Sommelier) Sardegna e dell'accademia internazionale Epulae, propone la degustazione di Vermentino della Sardegna e Nuragus di Cagliari nella giornata di venerdì e la degustazione di Carignano del Sulcis nella giornata successiva. Sono trentacinque le cantine protagoniste della gustosa occasione per approfondire la conoscenza del territorio attraverso le loro produzioni vinicole e a queste si accosteranno i quindici stand di produttori gastronomici che proporranno le loro specialità.

Accompagneranno la manifestazione i gruppi Folk di Settimo San Pietro. "Saremo presenti con gli abiti tradizionali, gli organetti e le launeddas – ha detto il Presidente della Pro Loco Osvaldo Pisu – e cercheremo di coinvolgere con canti e balli il pubblico lungo tutta la passeggiata". Inoltre Pisu conferma la presenza di un pastore che preparerà il formaggio in diretta, con possibili assaggi per tutti. L'anfitetaro, invece, si animerà dei ballerini della scuola di Tango argentino del Maestro Pino Parria.

La regione ha messo a disposizione un parcheggio che probabilmente non sarà sufficiente, ma grazie alla collaborazione col Ctm saranno potenziate le linee dei bus da Piazza Matteotti al Poetto fino alle 3.40. "Invito ad utilizzare l'efficiente servizio Ctm – ha aggiunto l'assessora al Turismo Marzia Cilloccu - per non incorrere in sanzioni dovute al tasso alcolemico e per la propria sicurezza. A garantire la sicurezza sui mezzi pubblici ci penseranno i vigilanti che presidieranno i bus nelle ore notturne.

Un programma ricco di appuntamenti che offre la possibilità di conoscere da vicino le terra sarda e i suoi prodotti, che nasce soprattutto per ospitare spazi e approfondimenti riservati agli appassionati, addetti ai lavori e ai turisti. "Il mio auspicio – ha concluso l'Assessora – è che tutte le manifestazioni abbiano una denominazione locale come questa nuova occasione che si arricchirà della cornice notturna unica e suggestiva di Marina Piccola".