A Bruxelles premio internazionale per la birra Ichnusa

La birra Ichnusa appende in bacheca un riconoscimento internazionale. Si sono tenute a Bruxelles, il 14 Giugno, le premiazioni dell’International Taste & Quality Institute per i Superior Taste Award 2017. Fra i premiati spicca anche Ichnusa con le prestigiose “tre stelle”. Questa certificazione viene assegnata solamente ai prodotti valutati come “eccezionali” che hanno raggiunto un punteggio compreso tra il 90 e il 100%.

La competizione, che dura 4 giorni, vede impegnata una giuria internazionale composta da 120 Chef e Sommelier membri delle 15 più prestigiose associazioni culinarie europee e di sommellerie. Al termine delle degustazioni vengono certificate le eccellenze del mondo culinario e del beverage provenienti da 83 paesi diversi. I giurati valutano ciascun prodotto in maniera totalmente anonima e sulla base delle effettive e reali qualità, prestando particolare attenzione all’intensità del piacere gustativo del prodotto.

Quest’ultimo riconoscimento arricchisce il palmares ottenuto da Ichnusa in questi anni nelle competizioni internazionali, tra cui la Silver Medal al World Beer Championship di Chicago e i recenti riconoscimenti (medaglia d’oro per Ichnusa Cruda e Certificato di Eccellenza per Ichnusa) ottenuti al Brussels Beer Challenge 2015 di Anversa.