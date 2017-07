Un francobollo celebra gli scogli rossi di Arbatax

Un evento molto importante e significativo per Tortolì e l'Ogliastra: si tratta dell'unico francobollo dedicato alla Sardegna per il 2017, parte della serie tematica "Il patrimonio naturale e paesaggistico", dedicato al turismo, del valore di 0,95 centesimi di euro. Di rilievo il fatto che avrà una tiratura limitata di 400 mila copie, tra i più richiesti dai collezionisti.

Nato da un'iniziativa portata avanti negli ultimi mesi dal Comune in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane, la sua emissione è stata programmata per il prossimo 31 luglio insieme ad altri tre luoghi caratteristici della Penisola: Pontelandolfo, Isola del Liri, Introd.



La cerimonia avrà inizio alle 19 nel piazzale Scogli Rossi, alla presenza dell'Amministrazione Comunale, dei funzionari di Poste Italiane e delle Autorità Civili, Politiche, Militari e Religiose del territorio.



Alle 19:45, subito dopo la cerimonia, avranno luogo i festeggiamenti presso la pineta di via Lungomare orchestrati in collaborazione con l'Associazione Vele Corsare e l'Asd Club Diportisti di Arbatax e del contributo comunità arbataxina. E' prevista l'esibizione del gruppo Folk Sant'Anna di Tortolì e del Coro di Arbatax, seguiranno spettacoli, musica dal vivo e degustazioni di prodotti tipici locali.