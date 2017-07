Il Bosa Beer Fest torna in versione estiva: appuntamento il 12 e 13 agosto

L'appuntamento è presso sa Piata Tzia Peppina nel lungomare di Bosa Marina a partre dalle 18 di sabato 12: birra artigianale, street food, mercatino artgiano, musica live, dj set ed animazione per festeggiare le produzioni sarde.

Saranno oltre 50 le etichette disponibili per una gamma di stili e profumi che già hanno riscosso un altissimo gradimento del grande pubblico del Bosa Beer Fest e che oggi vengono riproposte con delle novità: "Per la prima volta - fanno sapere gli organizzatori - ospiteremo il neonato Birrificio Santu Jorgi di Bitti ed il Birrificio Hibu dalla Lombardia. La locaton, una suggestiva piazza posta nella passeggiata della borgata marina che regala ogni giorno un fantastco e coloratissimo tramonto sul mare mediterraneo in occasione del Bosa Beer Fest Summer Editon sarà la cornice di un contest fotografco che premierà la foto più cliccata con un soggiorno per due persone al Bosa Beer Fest 2018 e tant altri premi".