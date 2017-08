Cagliari, venerdì e sabato nel Corso la 'festa' delle birre artigianali

Il “Centro commerciale naturale Corso Vittorio” venerdì 4 e sabato 5 agosto ospiterà “Hop Summer Fest”, una fiera della birra dedicata alle etichette artigianali sarde. Si comincia alle 8 della sera e si andrà avanti fino a mezzanotte.

L'evento, ospite della rassegna “La passeggiata in Corso”, vedrà la partecipazione di sette produttori da tutta la Sardegna: Gattarancio, Artigianale Mogorese, 4 mori, Dolmen e Kubacher, Kemu, Hop us est, Mediterraneo. “Con un ticket da 10 euro – ha spiegato Emanuele Frongia, tra i promotori dell’iniziativa - si avrà diritto a 4 gettoni, validi per altrettanti boccali di birra da 0,20 centilitri”. Al termine delle due giornate, una commissione eleggerà la miglior birra di questa prima edizione 2017.

“La manifestazione rientra a pieno titolo nella programmazione impostata dall'Amministrazione comunale per lo sviluppo di tutti i quartieri della città che, giorno dopo giorno sta diventando una importante vetrina per numerose realtà imprenditoriali, non solo a livello locale e regionale”, ha detto stamattina l'assessora Marzia Cilloccu ai giornalisti intervenuti alla conferenza stampa di presentazione.