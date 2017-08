Lo spettacolo delle stelle cadenti visto dalle oasi protette. Dal 10 al 12 agosto, nell'Isola "brilla" Carloforte

Passeggiare tra la natura e ammirare, nel buio della notte, l'effetto "scia luminosa" nel cielo. Torna l'evento organizzato dalla Lipu, in concomitanza con la notte di San Lorenzo.







Passeggiare in natura e ammirare, nel buio della notte, lo spettacolo delle stelle cadenti. Tornano le “Notti delle stelle” che la Lipu propone da dal 10 al 12 agosto prossimi in 12 tra le più belle oasi e riserve che la Lipu gestisce in collaborazione con aziende ed enti pubblici. L’appuntamento con le stelle cadenti si ripete tutti gli anni, intorno al 10 agosto, notte di San Lorenzo, quando la Terra taglia l'orbita di una vecchia cometa i cui frammenti, penetrando nell'atmosfera, danno luogo a scie luminose dette, appunto, stelle cadenti.

In programma iniziative ed escursioni notturne. Iniziative anche nell'Isola, all’Oasi Carloforte (Isola San Pietro, provincia Carbonia-Iglesias).