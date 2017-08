"Dolce vita in Cagliari". Diario di viaggio multimediale di turista olandese fa il giro del web

CAGLIARI - Una giovane turista olandese di Utrecht, Roy Draaijer, pubblica sul suo blog una recensione-diario di viaggio incentrato sul capoluogo sardo. Ed è un trionfo: complimenti che quasi si sprecano. Una "benedizione" che finisce su migliaia di schermi di pc e smartphone e che porta, per Cagliari, una pubblicità internazionale. Il post, infatti, è scritto nella "lingua universale", l'inglese. E addirittura il Comune, attraverso il settore Turismo, dice "grazie" alla vacanziera per le belle parole, elargite gratuitamente e con gli occhi ancora pieni di bellazza, per la città più grande di una Regione che è tutta bella, la Sardegna.

IL POST DELLA TURISTA OLANDESE: "DOLCE VITA IN CAGLIARI"