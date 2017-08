Carnevale in piena estate a Stintino. Sfilano le maschere di mamuthones, issohadores, boes e merdules

L'appuntamento nel Comune del Sassarese è per venerdì 11 agosto. Le strade pronte ad animarsi con i gruppi di Mamoiada, Orotelli e Ottana. "Occasione unica per far scoprire le nostre tradizioni ai turisti".







STINTINO (SS) - A Stintino "la notte delle maschere e delle tradizioni". Le maschere tipiche del carnevale sardo sfilano in una notte dedicata alla cultura e alle tradizioni. Venerdì 11 agosto, a partire dalle 21:30, mamuthones e issohadores, merdules e boes con sa filonzana quindi i thurpos sono i protagonisti di una serata che punta a promuovere l'identità della nostra Isola e a rinnovare il legame, già stretto a dicembre scorso in occasione di un convegno al Mut, tra Stintino, Mamoiada, Ottana e Orotelli. Un'amicizia che consente di arricchire il presepe stintinese a grandezza naturale, con statue in pietra che riproducono le maschere tipiche dei tre paesi barbaricini. E le sculture, poi, rimaste in mostra permanente nell'area del vecchio porto, quasi a segnare un percorso identitario e il legame tra la costa e l'entroterra della Sardegna.

Il Comune di Stintino in questa sinergia ci crede in modo particolare e, per questo motivo, l'assessorato alla Cultura e Spettacoli, guidato dall'assessore Francesca Demontis, si impegna per valorizzare e promuovere una serata "che vuole far riscoprire costumi e cultura della nostra Isola. È importante che i turisti e i visitatori del nostro paese oltre ad apprezzare le nostre spiagge, uniche per la loro bellezza, conoscano anche le tradizioni della Sardegna e i suoi valori indentitari. Per questo motivo, il Museo della Tonnara che rappresenta la storia e l'identità di Stintino, con le sue tradizioni legate alla pesca del tonno, proprio a dicembre ha ospitato una mostra sulle maschere del carnevale sardo. Venerdì i figuranti, con la loro energia, coinvolgeranno il pubblico presente e sarà come un viaggio alla scoperta delle peculiarità dell'Isola".

I figuranti seguono un percorso che li vede partire da via Lepanto, quindi percorrere tutto il lungomare Cristoforo Colombo, dal porto Minori – in cui si trovano le statue in pietra raffiguranti le maschere – al porto Mannu, quindi prendere via Asinara e risalire per via Lepanto, svoltare in via Sassari e arrivare in piazza Cala d'Oliva. È qui che i figuranti si esibiscono assieme ai gruppi folk che danzeranno al suono della musica tipica. A sfilare i gruppi dell'associazione turistica Proloco Mamoiada con i mamuthones e issohadores, quindi l'associazione culturale "Boes e merdules" di Ottana, l'associazione culturale "Maschere etniche thurpos di Orotelli e poi ancora Etnos associazione culturale Porto Torres con il gruppo folk "Li bainzini" e il gruppo folk "Santu Matheu" di Chiaramonti.