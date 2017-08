Ferragosto 2017, gli eventi principali in Sardegna. In piazza, tra natura e storia e in riva al mare

CAGLIARI - È il tipico "periodo breve" durante il quale, se non ci si organizza per tempo, lo scenario (per alcuni una "maledizione", per altri l'esatto opposto) è quello di restare soli. C'è chi si prepara a raggiungere il mare o la montagna. Per chi resta nelle città, sono vari gli eventi - pubblici o che prevedono il pagamento di un piccolo obolo - imbastiti per il 15 agosto 2017. Spettacoli di piazza e tour per gli infiniti scorci mozzafiato della Sardegna, queste le due categorie che vanno per la maggiore. E che possono rappresentare un'alternativa allo stare, almeno per qualche ora, con le mani in mano.

A Cagliari la onlus Amici di Sardegna organizza un'escursione notturna sulla Sella del Diavolo, tra i profumi della macchia mediterranea e lo sconfinato mare sardo davanti agli occhi. L'appuntamento è alle 19 nei parcheggi di Calamosca, con la possibilità di fare un bagno con la sola luce della luna. Per info: +39.338.3187899 o via email. Aloe Felice e l'Altra Cagliari organizzano un doppio tour: di mattina per i rioni storici di Castello, Marine e Stampace: tra chiese, monumenti, torri e castelli. L'appuntamento è alle 9:30 davanti alla chiesa di Sant'Agostino, nel Largo Carlo Felice. Di sera a Marina Piccola, con cena condivisa e bagno in notturna. Per info: +39.340.3602365. Per chi vuole visitare i centri d'arte, il 16 agosto è aperto l'Ex Mattatoio dalle 17 alle 21, con la mostra "Sale sudore sangue". Chiusi il castello di San Michele e il Ghetto degli ebrei. Aperto anche il Museo archeologico nazionale e la Pinacoteca nazionale.

A Alghero, è il porto il protagonista del Ferragosto. Il 15, dalle 22:30, spettacolo con i Focs de mig agost: i fuochi artificiali sono pronti a brillare nella notte di festa. Un evento, quello imbastito da Comune e Fondazione Meta, che da anni richiama nella città catalana migliaia di partecipanti, dai più grandi ai più piccoli tutti con il naso all'insù per ammirare il gioco di luci e colori, visibile anche dalle altre zone della città.

Ferragosto in riva al mare all'Isola Rossa: lunedì 14 agosto alla Marinedda c'è lo Skate rock, una serata all'insegna di divertimento e sport. Nella spiaggia del Comune di Trinità d'Agultu protagonisti musica e skaters. Possibilità di mangiare e scatenari al ritmo della musica messa da vari deejays a partire dalle 19.

A Stintino ci sono i fuochi d'artificio, lunedì 14 agosto dalle 23:30 sul lungomare Cristoforo Colombo. Non c'è solo il fattore-divertimento, ma anche quello della vera e propria festa del Comune, che festeggia i 132 anni dalla sua fondazione. Il giorno di Ferragosto, dalle 19, c'è l'immancabile processione religiosa per la festività dell'Assunta e, al termine, i balli della tradizione isolana.

A Nulvi musica e ancora musica: il 14 agosto dalle 22 la tribute band "Queen in rock a magic tribute" intrattiene cittadini e turisti nel terrapieno delle scuole elementari. La sera successica, Ferragosto, stessa location ma sonorità diverse, con i Niera.