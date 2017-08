Pula, tutti col naso all'insù a guardare le stelle. Ultimo appuntamento della rassegna estiva del 10lab

CAGLIARI – Appuntamento finale per la rassegna estiva organizzata dal 10lab, il centro per la promozione e divulgazione scientifica di Sardegna Ricerche. Dopo il grande successo dello scorso 1 agosto, il centro ripropone un dopo cena alternativo fra stelle, pianeti, luce e laboratori. Un'altra notte particolare per osservare gli astri con potenti telescopi, cimentarsi nel tinkering con laser e led e scoprire tutte le altre attività proposte dal 10lab.

Giovedì 24 agosto a partire dalle 21.30 e fino alle 23.30, nella sede del 10lab, all'interno della suggestiva location del Parco scientifico e tecnologico di Piscinamanna, turisti e visitatori potranno ammirare le stelle, i pianeti e le costellazioni in una cornice notturna unica. Durante la serata Dalle stelle al 10lab - Osservare il cielo e sperimentare con la luce, telescopi e raggi laser saranno a disposizione dei visitatori, grazie alla collaborazione con l'associazione Astrofili sardi per scoprire le meraviglie del cielo nei giorni estivi più favorevoli all'osservazione degli astri.

All'interno della struttura un'altra proposta per mettere alla prova la propria creatività, ci si potrà cimentare nella costruzione di una chain reaction, non semplicemente meccanica ma luminosa: con l'utilizzo di led, lenti di vario tipo, prismi, specchi, motori azionati da fotosensori e barre luminose, i visitatori dovranno fisicamente "trasportare" il segnale luminoso dall'inizio della catena di tavoli fino al punto finale. Un modo unico per scoprirsi scienziati e artisti nello stesso tempo.

La serata di giovedì è l'ultima di quattro appuntamenti della rassegna "L'estate del 10lab: idee fresche per teste calde", inserita anche nel cartellone estivo del Comune di Pula, che come tutte le attività del 10lab è finanziata dall'assessorato regionale alla Programmazione.