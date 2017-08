Monte Arcosu, escursione notturna alla ricerca del cervo sardo

Il 14, 15, 16 settembre nella foresta di Monte Arcosu si potrà partecipare al censimento del cervo sardo. Ecco come.







La Città Metropolitana di Cagliari, in collaborazione con Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale (CFVA), Ente Foreste, Lega Ambiente, soci delle Autogestite presenti nella Città Metropolitana di Cagliari e WWF Oasi organizza un evento di interesse faunistico sull’intero territorio del Sic: il conteggio del cervo (Cervus elaphus corsicanus) con il metodo del bramito.

Il conteggio si svolgerà di notte dalle ore 19 alle ore 22 nei giorni 14-15-16 settembre e sarà aperto a tutti gli appassionati (esperti e non) maggiorenni che vorranno fare un'esperienza di carattere scientifico e culturale. I volontari potranno aderire al censimento affiancando per tre, due o una notte operatori esperti nelle operazioni di conteggio, attraverso l’ascolto delle tipiche vocalizzazioni dei maschi adulti in amore.

La partecipazione all’evento è possibile previa iscrizione attraverso la scheda di adesione che dovrà essere compilata in ogni sua parte ed inviata all'indirizzo cervoforestamontearcosu@gmail.com entro il 5 Settembre 2017.