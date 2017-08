Lo yoga va di moda. "Apre a Cagliari il centro più grande d'Italia"

Il centro da 600 metri quadri aprirà in via dei Carroz e nasce per iniziativa di Matteo Rilla e Devika Camedda, quest’ultima insegnante di yoga e condirettrice dell’Accademia Europea di Ananda Yoga di Assisi. “La creazione di questo centro - afferma - non è nata da un’idea di business ma da qualcosa di più profondo: quando tante coincidenze si mettono insieme, si può pensare che sia una magia oppure, come io faccio, che si tratti di una precisa chiamata a mettere a disposizione di tutti i propri saperi e talenti”.