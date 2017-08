A Giorgino nel fine settimana la sagra del pesce

Tutto pronto per la 32^ sagra del pesce al Villaggio Pescatori di Giorgino, a Cagliari. Organizzata ormai da trentadue anni dal Comitato di Quartiere nella piazza Nostra Signora di Fatima, la manifestazione prenderà il via venerdì 1 settembre, a partire dalle 20, e proseguirà per tutto il fine settima, quindi sabato 2 e domenica 3.







Il piatto forte è, come da tradizione preparato dagli abitanti del Villaggio secondo le ricette cagliaritane, il fritto misto che la farà da padrone nella giornata d'esordio, domani. Ma le migliaia di persone che ogni anno vengono a mangiare qui, nelle giornate di sabato e domenica potranno contare anche su altre, tante, leccornie: pennette alle cozze in vino bianco, insalata di mare, “burrida”, muggini e sardine arrostiti alla brace e “pisci a collettu”, le saporite fave bollite che sostituivano il pesce nella dieta dei pescatori quando non potevano uscire per mare. Il tutto sarà accompagnato dal vermentino proveniente da una fra le più rinomate cantine vitivinicole della Sardegna.

“Giorgino rappresenta una parte importante di Cagliari”, ha rimarcato l'assessora Marzia Cilloccu all'incontro con i giornalisti oggi al Villaggio dei Pescatori, riferendosi alla sua vocazione economica e sociale su cui ha potuto contare tutta la città. E apprezzando anche la sua capacità di preservare i valori tradizionali che contraddistinguono il Capoluogo, la titolare delle Attività produttive e Turismo ha annunciato che il Villaggio sarà valorizzati anche attraverso la “strutturazione del Cammino di Sant'Efisio”, che qui è di casa.