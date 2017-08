"Cagliari barber talent", nel Corso sfida a colpi di forbici

Saranno pronti a darci un taglio! Venerdì 1 e sabato 2 settembre il corso Vittorio Emanuele II ospiterà il "Cagliari barber talent", un manifestazione dedicata al mondo della barba. I professionisti di tutte le età si sfideranno per stupire pubblico e giuria, che eleggerà il barbiere più talentuoso.



La via pedonale si trasformerà per due notti in un grande barber shop sotto le stelle, a partire dalle 19, per un appuntamento che animerà la strada fino a mezzanotte. Ci saranno in totale dieci stand, che saranno allestiti per la competizione e le dimostrazioni dei partner dell'iniziativa.



Saranno 24 i partecipanti alla gara, 12 il venerdì e altrettanti il sabato, divisi in 4 batteria per serata, e avranno 40 minuti a testa per eseguire i propri lavori.