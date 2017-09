Cinema sotto le stelle gratis a Sestu. 5 film campioni d'incasso a Casa Ofelia

SESTU (CA) - Prende il via mercoledì 6 settembre prossimo alle ore 21 (orario d'inizio valido per tutti gli eventi settimanali) con ingresso libero la rassegna cinematografica all'aperto intitolata "Cinema sotto le stelle", organizzata dall'Alambicco e da La macchina cinema (Ficc), patrocinata dall'assessorato alla Cultura del Comune di Sestu. In programma cinque film, campioni d'incasso, selezionati per accontentare tutte le fasce d'età.

IL PROGRAMMA COMPLETO -

Mercoledì 6 settembre

Proiezione del film "Lo chiamavano Jeeg Robot"

di Gabriele Mainetti (2016)

Mercoledì 13 settembre

Proiezione del film "Zootroplis"

di Byron Howard e Rich Moore (2016)

Mercoledì 20 settembre

Proiezione del film "Il libro della giungla"

di Jon Favreau (2016)

Mercoledì 27 settembre

Proiezione del film "Rogue One"

di Gareth Edwards (2016)

Mercoledì 4 ottobre

Proiezione del film "Indivisibili"

di Edoardo De Angelis (2016)