Yoga della Risata e Comunicazione Ecologica. Incontro venerdì 15 settembre al Me-Ti di Cagliari

Al Circolo Me-Ti in via Mandrolisai n.60 a Cagliari, venerdì 15 settembre dalle ore 17:30 si terrà l'Evento Formativo Interattivo: "Comunicazione Ecologica e Yoga della Risata: 2 potenti Strumenti/Risorse per affrontare la quotidianità e raggiungere un maggiore Benessere".