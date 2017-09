Il rombo di 200 Harley Davidson attraversa l'Isola. In arrivo centauri da tutto il mondo

Duecento Harley a Cagliari nel fine settimana. Partendo da uno slogan che raccoglie tutto lo spirito di ospitalità isolano “...beni beniusu a domu nostra!” il Quattromori Chapter Sardinia Italy ha organizzato il dodicesimo “Sardinia Run”, appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di Harley Davidson, che, dopo aver toccato nelle precedenti edizioni tutte le principali località dell'Isola, sbarcherà a Cagliari da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre. I dettagli della manifestazione sono stati illustrati in Comune. L'amministrazione cagliaritana, infatti, ha dato il suo patrocinio all'iniziativa ed è stato l'assessore allo Sport, Yuri Marcialis, a fare gli onori di casa, ospitando il director di Quattromori Chapter, Tore Stara, accompagnato dal segretario Giorgio Sangiorgi.

“Non può che farci piacere – ha commentato Marcialis - ospitare questa manifestazione che porterà a Cagliari tanti appassionati non solo dall'Italia ma da tutta Europa. E previsto anche un partecipante che viene dalla California, da San Diego e questi dati ci confermano come iniziative del genere possano rientrare nei nostri programmi. Le moto faranno una passeggiata in città e daranno modo anche a tutti i simpatizzanti di poter vedere da vicino questi mezzi. E vogliamo dimostrare che Cagliari possa essere una meta per tutti gli appassionati di Harley”. L'arrivo dei partecipanti, poco meno di duecento, è previsto per venerdì a Olbia e la comitiva, pian piano percorrerà la Sardegna verso Sud attraversando San Teodoro, Orosei, fino ad arrivare nel capoluogo in serata.

Il clou della manifestazione è previsto per sabato quando, a partire dalle 17, tutti i partecipanti si raduneranno in Piazza dei Centomila, sarà uno spettacolo di gilet personalizzati, stemmi dei vari gruppi e soprattutto l'inconfondibile rombo dei motori Harley a movimentare il pomeriggio, prima della passeggiata per le vie della città prevista intorno alle 18:30. Il giro si concluderà in Viale Poetto, con appuntamento al Lido per la serata di festa organizzata dal club cagliaritano. Prima dei saluti, previsti per domenica mattina, i vari gruppi socializzeranno e approfitteranno per conoscere meglio Cagliari. Tra i chapter più numerosi quelli di Roma, con venticinque persone e diciotto moto al seguito, ma anche i due provenienti da Torino, mentre non sono voluti mancare, ancora una volta, i gruppi provenienti da Nizza, Lione, Milano, Portofino e Palermo. Tra i siciliani una coppia di giovani sposi che, appassionati di Harley Davidson e soci del gruppo isolano, hanno ricevuto come dono di nozze da parte dei loro colleghi motociclisti, il viaggio e la partecipazione al Sardinia Run.