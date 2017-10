"La comunicazione con la Lis", a Cagliari un laboratorio pratico di Lingua dei Segni

Il laboratorio ha quali obiettivi fornire ai partecipanti una competenza comunicativa spendibile in diversi ambiti, favorire la diffusione della Lis come mezzo di comunicazione tra sordi ed udenti, e far conoscere la cultura dei sordi.

Il laboratorio è rivolto a tutte le persone, sia adulte che minori, che abbiano interesse a comunicare utilizzando la Lis e la partecipazione non richiede alcun particolare requisito. Gli incontri si terranno a cadenza settimanale, nella fascia oraria compresa tra le 16 e le 19, nelle sedi di Cagliari, in via dei Pisani 9, e Nuoro, in via Iglesias 9, ed avranno inizio al raggiungimento di un numero minimo di dodici partecipanti. Le date degli incontri saranno fissate di comune accordo con gli iscritti.

Il laboratorio avrà un monte ore complessivo di sessanta ore, cinquanta delle quali dedicate all’insegnamento della Lis, da svolgersi in presenza dei partecipanti, e dieci di approfondimenti sulla cultura dei sordi, in autoformazione guidata. Gli incontri saranno coordinati da Rosa Pes, esperta Lis e figlia di persone sorde. Le referenti del laboratorio sono Virginia Marci, presidente di Pixel Multimedia, e Fabiana Callai, delegata Ferpi Sardegna.

E’ possibile richiedere informazioni e costi via telefono o Whatsapp al numero 338 8134040, o via e-mail ad associazionepixelmultimedia@gmail.com