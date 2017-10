Sassari si trasforma nella "Monaco sarda". In 7mila per l'Oktoberfest, consumati 5mila litri di birra bavarese

SASSARI - In 7mila ai giardini pubblici per l'Oktoberfest. 12 ore ininterrotte di musica, 5mila litri di birra bavarese e 3mila pasti tra panini e piatti tipici consumati, con centinaia di famiglie e bambini intrattenuti da animatori, giocolieri e truccabimbi. Sono i numeri dell'Oktoberfest che anche quest'anno, alla sua sesta edizione, è stato un successo, con grande soddisfazione diEventi6, l'associazione organizzatrice dell'evento. Sabato 7 ottobre, dalle 12:30 e fino a tarda notte, i giardini pubblici sono stati invasi da migliaia di persone che si sono godute una giornata di festa all'aria aperta in uno dei polmoni verdi nel cuore della città, accompagnati da folk sassarese, rock, omaggi a De Andrè e Beatles e tanto altro, mentre sorseggiavano buona birra e gustavano stinco di maiale, crauti, wurstel ma anche pizzette, fritti e panini per tutti i gusti.

L'Oktoberfest, patrocinato dal Comune di Sassari, anche per il 2017 ha fatto in modo che ci fosse divertimento e intrattenimento per tutte le età. Come richiesto dall'ultima normativa sugli eventi pubblici, è stato previsto anche un imponente servizio di sicurezza e antincendio. La festa è iniziata all'ora di pranzo, con le prime famiglie che si sedevano sotto i gazebo nei tavoli attrezzati per l'occasione e gustavano i piatti tipici, e i bambini si divertivano con gli animatori e i truccabimbi, mentre sul palco suonavano musica folk sassarese degli Amigghi in Festha. Come promesso dagli organizzatori, l'offerta gastronomica ha ripsettato la tradizione bavarese, con lo stinco di maiale, wurstel, crauti e patate con spazio anche per i fritti e le pizze in modo da accontentare davvero tutti i palati. Il tutto accompagnato dalle birre ufficiali dell'Oktoberfest, la Löwenbräu e la Spaten Beer. La giornata è proseguita con i Moonshine, i Creuza de Mà e le musiche degli Anni 60 e 70 della BauBau Orchestra, 10 elementi sul palco per rivivere il sound dei Blues Brothers e gran finale con la ormai celebre tribute band dei Beatles: dal sud della Sardegna i The Vaghi con il loro show celebrativo della band di Abbey Road.