Giornata contro la violenza sulle donne. Il bando per organizzare eventi e attività

Il Comune di Cagliari intende realizzare un calendario condiviso di eventi diffusi in città nella settimana che include il 25 novembre 2017, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, e invita le realtà culturali e sociali a presentare iniziative (incontri, presentazioni, dialoghi, letture ad alta voce, mostre, spettacoli, seminari o altro).







La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne è stata istituita dall’Assemblea Generale dell'ONU che invita i governi e tutte le organizzazioni internazionali a programmare, in quel giorno, attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza di genere. La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per il 2 novembre 2107.