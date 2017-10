Invitas, in 20mila a Cagliari per visitare il 'villaggio del gusto'

InvitaS, è già boom: in 20mila sono arrivati da Cagliari e da tutta l'Isola per visitare il "villaggio del gusto e della tradizione".







Impossibile resistere a un piatto di funghi fritti nell'olio di lentisco o al pilau calasettano, alle lorighittas, a is longusu. Per l'inaugurazione presente anche il presidente della Regione, Francesco Pigliaru, che si è intrattenuto con gli organizzatori Alessia Littarru e Ivan Scarpa e ha poi fatto un giro tra i 150 stand. Hanno scelto di intrattenersi nella maxi area allestita al porto di Cagliari anche l'assessora comunale alle Attività produttive, Marzia Cilloccu, il presidente dell'Authority, Massimo Deiana, e la sindaca di Decimomannu. In tantissimi si sono "divisi" tra le 8 aree food nelle quali è possibile gustare tantissime pietanze tipiche della tradizione sarda, cucinate al momento da alcuni tra i migliori chef regionali.

Non solo gusto, ma anche tradizione: grandissimo successo per le maschere di Sardegna con una prima esperienza con quelle del Carnevale di Sinnai e Sestu. Domenica 29 ottobre, secondo dei cinque giorni di InvitaS, "villaggio" aperto dalle 10 alle 23. In programma Medioevo e Rinascimento in Sardegna: in mattinata il corteo storico a rappresentare la storia dell'Isola. Rappresentano il Medioevo il gruppo dei figuranti e sbandieratori di Iglesias e il gruppo "Funtana Onnis" di Guasila. Il rinascimento è a cura dall'associazione "Castello Siviller marchesato di Villasor".