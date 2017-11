Dichiarazione d'amore con centinaia di post-it appiccicati sull'auto - FOTONOTIZIA

Chissà quale reazione avrà avuto la proprietaria di questa Smart alla vista della sua auto ricoperta da centinaia di post-it. Una dichiarazione d'amore, come si può leggere nei bigliettini, immortalata dal consigliere comunale Piergiorgio Massidda che ha scattato questa foto a Cagliari per poi pubblicarla su facebook. "Lui le chiede il perdono così - scrive Massidda - credo che non sia stata una idea felice. Voi che ne pensate?. Il mistero rimane.